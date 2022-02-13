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Факты / Украина / Политика

Зеленский провел переговоры с главой Евросовета: обсудили санкции и безопасность

Юлия Соколова редактор ленты
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Главными темами были антироссийские санкции и ситуация в сфере безопасности.

Об этом украинский лидер проинформировал в своем Twitter-аккаунте.

– Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы – совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках нормандской четверки, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина поддерживает урегулирование нынешней напряженной ситуации именно дипломатическим путем.

Зеленский также поблагодарил Мишеля за утверждение в Совете ЕС €1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи для Украины. Это решение еще предстоит одобрить Европарламенту.

Пост Зеленського

Накануне прошли переговоры между Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры двух государств обсудили ситуацию с безопасностью и пути активизации мирного процесса в рамках Нормандской четверки и трехсторонней контактной группы.

В этот же день Макрон провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

Как отметил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Евросоюз уже подготовил пакет болезненных санкций против России.

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Источник: Twitter Владимира Зеленского

Фото: Офис президента

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