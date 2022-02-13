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Зеленський провів переговори з главою Євроради: обговорили санкції і безпеку

Юлія Соколова редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Головними темами були антиросійські санкції та ситуація в сфері безпеки.

Про це український лідер поінформував у своєму Twitter-акаунті.

– Важлива розмова з Шарлем Мішелем. Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах нормандської четвірки, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна віддана врегулюванню нинішньої напруженої ситуації саме дипломатичним шляхом.

Зеленський також подякував Мішелю за затвердження в Раді ЄС €1,2 млрд екстреної макрофінансової допомоги для України. Це рішення ще повинен схвалити Європарламент.

Пост Зеленського

Напередодні відбулися переговори між Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери двох держав обговорили ситуацію з безпекою та шляхи активізації мирного процесу в межах Нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи.

Цього ж дня Макрон провів переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Як зазначав очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, Євросоюз уже підготував пакет болючих санкцій проти Росії.

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Джерело: Twitter Володимира Зеленського

Фото: Офіс президента

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