Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Головними темами були антиросійські санкції та ситуація в сфері безпеки.

Про це український лідер поінформував у своєму Twitter-акаунті.

– Важлива розмова з Шарлем Мішелем. Головні питання – спільна протидія безпековим викликам і санкції. Обговорили останні міжнародні перемовини, активізацію мирного процесу в межах нормандської четвірки, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна віддана врегулюванню нинішньої напруженої ситуації саме дипломатичним шляхом.

Зеленський також подякував Мішелю за затвердження в Раді ЄС €1,2 млрд екстреної макрофінансової допомоги для України. Це рішення ще повинен схвалити Європарламент.

Напередодні відбулися переговори між Володимиром Зеленським та президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери двох держав обговорили ситуацію з безпекою та шляхи активізації мирного процесу в межах Нормандської четвірки та Тристоронньої контактної групи.

Цього ж дня Макрон провів переговори з главою РФ Володимиром Путіним.

Як зазначав очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, Євросоюз уже підготував пакет болючих санкцій проти Росії.

Джерело: Twitter Володимира Зеленського