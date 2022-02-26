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Факты / Украина / Политика

Началась техническая подготовка к отключению России от SWIFT – Кулеба

Юлия Соколова редактор ленты
Началась техническая подготовка к отключению России от SWIFT – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что началась техническая подготовка к принятию решения об отключении России от международной межбанковской системы платежей SWIFT.

Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook.

По словам Кулебы, идет подготовка к введению такой санкции против РФ за военное вторжение в Украину.

– Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от президента Украины до атташе в украинском посольстве, — подчеркнул Кулеба.

Он также поблагодарил тысячи людей, в частности, украинскую диаспору, которые оказывают давление на правительства стран мира для отключения России от SWIFT.

– Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины, – добавил Кулеба.

пост Кулеби

Ранее несколько стран Европы не были готовы к такому шагу, как отключение России от SWIFT.

Президент США Джо Байден также сразу не одобрил решение об отключении РФ от SWIFT, заявив, что это может стать следующим шагом.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, одной из тем которых был именно этот вопрос.

Сегодня стало известно, что Венгрия, Кипр, Германия, Франция и Италия не будут блокировать отключение РФ от SWIFT.

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Отключение России от SWIFT: возможен ли такой сценарий и какие последствия могут быть

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: МИД

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