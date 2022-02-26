Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення про відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

За словами Кулеби, йде підготовка до впровадження такої санкції проти РФ за військове вторгнення в Україну.

– Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції. Ми гризли-гризли і вигризли. Працювала вся вертикаль української дипломатії – від президента України до аташе в українському посольстві, – наголосив Кулеба.

Він також подякував тим тисячам людей, зокрема, українській діаспорі, які чинять тиск на уряди країн світу для відключення Росії від SWIFT.

– Цю перемогу українські дипломати присвячують усім оборонцям України, – додав Кулеба.

Раніше кілька країн Європи не були готові до такого кроку, як відключення Росії від SWIFT.

Президент США Джо Байден також одразу не схвалив рішення про відключення РФ від SWIFT, заявивши, що це може стати наступним кроком.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном, однією з тем яких було саме це питання.

Сьогодні стало відомо, що Угорщина, Кіпр, Німеччина, Франція та Італія не блокуватимуть відключення РФ від SWIFT.

Джерело: Дмитро Кулеба