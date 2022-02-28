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Факти / Україна / Політика

Полон був би прийнятним сценарієм – Арахамія про переговори з РФ на кордоні

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Давид Арахамія

Керівник фракції Слуга народу в парламенті Давид Арахамія не вважає переговори з російською делегацією на кордоні з Білоруссю 28 лютого пасткою та не боїться опинитися в заручниках.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання користувачів мережі до свого допису про те, що “Переговори підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський військовий корабель” (мається на увазі початок уже крилатої фрази-відповіді українських військових на острові Зміїний на пропозицію РФ здатись, – Ред.).

Так, дехто з користувачів відзначив, що така фраза є доволі провокаційною перед початком переговорного процесу.

Давид Арахамія лише заперечив:

– А хто їх (росіян, – Ред.) провокує? Потрібно їх вислухати, спокійно зважити всі пропозиції та їхній вплив на інтереси країни та її громадян, – додав нардеп.

На репліку про те, що переговори схожі на пастку на тлі висаджування десанту вертольотів під Києвом, у Давида Арахамії теж є своє бачення.

– Посилюють переговорну позицію. Так було в 2015 році в Мінську, – нагадав Давид Арахамія.

Не бентежить його і те, що може опинитися в заручниках. Тим паче на тлі повідомлень про те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має намір відправити своїх військових атакувати Україну.

– Насправді це буде прийнятним сценарієм, щоб включити світову спільноту ще більше через порушення основ дипломатії, – переконаний керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді.

28 лютого біля річки Прип’ять, що є нейтральною смугою між Україною та Білоруссю, відбудуться переговори української та російської делегацій.

Сторони зустрінуться на п’яту добу повномасштабної війни РФ з Україною, а також після наказу президента РФ Володимира Путіна перевести сили стримування (зокрема, ядерні) на особливий режим бойового чергування.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: УНІАН

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