Претензии к работе обоих были до 24 февраля: Фесенко об отстранении Баканова и Венедиктовой

Июль, 18 в 19:18

Президент по нормам Конституции не может единоличным решением уволить главу СБУ и генпрокурора. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире телемарафона Единые новости.

Он подчеркнул, что президент может сделать это с согласия Верховной Рады Украины. Поэтому, на сегодняшний день есть отстранение от должности и служебных обязанностей и есть временные исполняющие обязанности.

— Если в процессе служебных расследований будет информация, что действительно нужно принять кадровые решения по назначению новых руководителей СБУ и Офиса генпрокуратуры. Тогда в Верховную Раду будет направлено представление президента на кандидатуры новых руководителей. Такое у нас уже было. В этом случае, особенно, в условиях войны, в принципе, это нормально, – сказал он.

По мнению политолога, Баканов и Венедиктова не вернутся больше на свои должности.

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— Претензии по эффективности работы обоих были еще до начала большой войны, до 24 февраля. Просто война отложила все эти вопросы. Когда в конце июня президента Зеленского спрашивали о судьбе Баканова, потому что публикации о его возможном увольнении были еще тогда, он сказал: Сейчас проводится аудит работы всех государственных структур. Скорее всего, из определенной критической информации в рамках этого аудита возникли претензии к обоим руководителям.

Фесенко предположил, что по Баканову “последней каплей” стало дело Кулинича — бывшего руководителя территориального управления СБУ по Крыму.

17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова и отстранении генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Свое решение Зеленский объяснил тем, что украинские спецслужбы обнаружили сотни предателей и коллаборантов среди работников органов прокуратуры. Поэтому возникает много вопросов к соответствующим руководителям.