Претензії до роботи обох були до 24 лютого: Фесенко про усунення Баканова і Венедіктової

Липень, 18 в 19:18

Президент за нормами Конституції не може одноосібним рішенням звільнити голову СБУ та генпрокурора. Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він наголосив, що президент може це зробити за згодою Верховної Ради України. Тому на сьогодні є відсторонення від посади та службових обов’язків та є тимчасові виконуючі обов’язків.

— Якщо у процесі службових розслідувань буде інформація, що дійсно треба ухвалити кадрові рішення з призначення вже нових керівників СБУ та Офісу генпрокуратури, тоді буде у Верховну Раду спрямоване подання президента на кандидатури нових керівників. Таке у нас уже було. В цьому випадку, особливо в умовах війни, в принципі, це нормально, – сказав він.

На думку політолога, Баканов та Венедіктова не повернуться більше на свої посади.

Зараз дивляться

— Претензії щодо ефективності роботи обох були ще до початку великої війни, до 24 лютого. Просто війна відклала всі ці питання. Коли наприкінці червня президента Зеленського запитували про долю Баканова, бо публікації про його можливе звільнення були ще тоді, він сказав: зараз проводиться аудит роботи всіх державних структур. Найімовірніше, на підставі певної критичної інформації в межах цього аудиту виникли претензії до обох керівників.

Фесенко припустив, що щодо Баканова “останньою краплею” стала справа Кулініча – колишнього керівника територіального управління СБУ по Криму.

17 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про усунення від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відсторонення генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Своє рішення Зеленський пояснив тим, що українські спецслужби знайшли сотні зрадників та колаборантів серед працівників органів прокуратури. Через це виникає багато питань до відповідних керівників.