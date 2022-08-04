Серпень, 04 в 18:45

Україна не піде на переговори з РФ щодо припинення вогню, допоки українська армія не звільнить території і лінія фронту не повернеться хоча б до позицій станом на 24 лютого 2022 року.

Про це розповів в одному з інтерв’ю заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, коментуючи окремі заяви на цю тему, що почали знову лунати на Заході.

– До того моменту, як Україна не звільнить свої території і не дійде до ситуації хоча б станом на початок відкритої російської агресії (24 лютого, – Ред.), про жодні подібні домовленості щодо режиму тиші не може бути й мови. Тобто припинення вогню саме собою не може бути передумовою для ведення мирних переговорів. Сьогодні ми говоримо, що будь-які перемовини можуть вестися лише на полі бою, – наголосив він.

Жовква пояснив, що прокремлівські наративи про необхідність “домовлятися з РФ” лунали вже неодноразово з початку повномасштабного вторгнення. А зараз, коли Збройні сили України готуються до контрнаступу, гасла про “режим тиші” виникли з новою силою.

Зараз дивляться

Проте Києву не потрібні “переговори заради переговорів”, та ще й на умовах Кремля.

– Такі наративи небезпечні, вони, вочевидь, не з’являються просто так. Однак відповідь на них дуже чітка, і вона неодноразово звучала від президента Зеленського: Україна не погоджуватиметься на перемовини лише заради перемовин, тим більше, коли вони на умовах країни-агресора. Вони вже пробували вести переговори на своїх умовах, і у них нічого не вийшло, – розповів Жовква.

Він зазначив, що жодні західні аналітики чи діячі, котрі виступають рупором Кремля, не зламають готовність України звільняти свої території.

Жовква також запевнив, що з боку адміністрації президента США Джо Байдена заяви про необхідність “режиму тиші” на фронті жодного разу не лунали. Більш того, у Вашингтоні дотримуються позиції, що Україна сама визначатиме умови початку переговорів. Така ж позиція лунала і від інших лідерів країн Великої сімки (G7).

У червні нардеп та голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія повідомив, що Україна зможе відновити переговори з Росією щодо припинення війни наприкінці серпня, після контрнаступів ЗСУ. Київ допускає переговори лише з посиленої позиції.

Наразі переговори між Україною та РФ не відбуваються, оскільки Москва хоче нав’язати Києву капітуляцію.