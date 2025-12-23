Сьогодні, 23 грудня, Центральна виборча комісія (ЦВК) вперше за час повномасштабної війна відновила роботу Державного реєстру виборців.

Про це повідомив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія та Центральна виборча комісія.

Відновлено роботу Державного реєстру виборців

– Сьогодні вперше за час повномасштабного вторгнення постановою ЦВК відновлено роботу Державного реєстру виборців, – заявив Давид Арахамія.

За його словами, те, що запрацював Державний реєстр виборців, фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК із громадянами, органами влади щодо роботи з реєстром і його актуалізації.

Давид Арахамія зауважив, що оновлення реєстру виборців — одна з базових умов проведення будь-яких виборів.

— Війна сильно вплинула на демографічні показники і це має відображатися в реєстрі. Роботи в цьому напрямку вдосталь, — заявив народний депутат.

Як наголосили у ЦВК, роботу Держреєстру виборців зупинили 24 лютого 2022 року з метою захисту персональних даних та кіберзахисту.

– Відновлення повноцінного функціонування сервісів Державного реєстру виборців – результат системної й кропіткої роботи комісії щодо посилення кібербезпеки та захисту персональних даних, стабільності функціонування електронних систем, – наголосив заступник голови ЦВК Сергій Дубовик.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що закон про вибори під час воєнного стану, який готують в парламенті, зроблять одноразовим.

Раніше американський президент Дональд Трамп в інтерв’ю Politico заявляв, що Україна має провести президентські вибори, яких нібито давно не було.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів, однак закликав США допомогти гарантувати безпеку для їхнього проведення.

