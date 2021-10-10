Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что массовые расстрелы в Бабьем Яру в Киеве являются общей трагедией двух народов – еврейского и украинского.

Об этом глава государства написал сегодня в своем официальном Telegram-канале. Он также опубликовал видеозапись с памятных мероприятий к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, что на днях состоялись в столице.

– Бабий Яр. 80 лет тому назад здесь произошли преступления против человечества и человечности. Реальные события, которые происходили с реальными людьми в ужасной реальности под названием Вторая мировая война, оккупация, Холокост. Бабий Яр – это общая трагедия еврейского и украинского народов. Черная, уродливая страница мировой истории, — подчеркнул президент.

Зеленский уточнил, что в Бабьем Яру постоянно появляются новые объекты. Через несколько лет они должны стать частью единого масштабного комплекса памяти об этой трагедии.

– К сожалению, это не поможет убитым здесь. Но поможет живым. Тем, кто должен об этом знать. Помнить. Передать детям и внукам, — добавил Зеленский.

На опубликованном главой государства видео собраны ключевые моменты памятных мероприятий к 80-й годовщине трагедии, которые прошли 6 октября в Национальном историко-мемориальном заповеднике Бабий Яр в Киеве.

Кроме президента Украины, в церемонии памяти жертв Бабьего Яра приняли участие президент Израиля Ицхак Герцог, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава парламента Грузии Каха Кучава, спикер Риксдага Швеции Андреас Норлен, маршалок Сената Польши Томаш Гродзкий и представители других государств.

В рамках мероприятий состоялось открытие-перформанс мемориального объекта Кристаллическая стена плача, который создала сербская художница-концептуалистка Марина Абрамович.

Открыли траурную церемонию XIII симфонией Дмитрия Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко Бабий Яр в исполнении Государственного симфонического оркестра Германии. Присутствующие на церемонии президенты выступили с речью.

Владимир Зеленский, в частности, рассказал, что только 29-30 сентября 1941 года нацисты казнили в Бабьем Яру свыше 33 тыс. евреев. Среди жертв было много пожилых людей, женщин и детей. В последующие же два года нацисты казнили еще десятки тысяч людей: почти все еврейское население Киева, украинцев, цыган, военнопленных.

Зеленский в своем выступлении отмечал, что были и те, кто спасал евреев во времена Холокоста. Эти люди удостоены звания Праведника народов мира, и среди них есть 2659 украинцев.

В будущем Бабий Яр планируют сделать информационным пространством, которое будет рассказывать о трагедии. Восстановление всего Мемориального комплекса продлится еще около пяти лет. Ежегодно планируется добавлять новые объекты памяти погибших.