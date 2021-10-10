Президент України Володимир Зеленський зазначив, що масові розстріли в Бабиному Яру в Києві є спільною трагедією двох народів – єврейського та українського.

Про це глава держави написав сьогодні в своєму офіційному Telegram-каналі. Він також опублікував відеозапис із пам’ятних заходів до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру, що днями відбулися в столиці.

– Бабин Яр. 80 років тому тут сталися злочини проти людства й людяності. Реальні події, які відбувалися з реальними людьми у жахливій реальності під назвою Друга світова війна, окупація, Голокост. Бабин Яр – це спільна трагедія єврейського та українського народів. Чорна, потворна сторінка світової історії, – наголосив президент.

Зеленський уточнив, що в Бабиному Яру постійно з’являються нові об’єкти. Через кілька років вони повинні стати частиною єдиного масштабного комплексу пам’яті про цю трагедію.

– На жаль, це не допоможе вбитим тут. Але допоможе живим. Тим, хто має про це знати. Пам’ятати. Передати дітям та онукам, – додав Зеленський.

На опублікованому главою держави відео зібрані ключові моменти пам’ятних заходів до 80-х роковин трагедії, що відбулися 6 жовтня в Національному історико-меморіальному заповіднику Бабин Яр у Києві.

Окрім президента України, в церемонії вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру взяли участь президент Ізраїлю Іцхак Герцог, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, очільник парламенту Грузії Каха Кучава, спікер Риксдагу Швеції Андреас Норлен, маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький та представники інших держав.

У рамках заходів відбулося відкриття-перформанс меморіального об’єкта Кристалічна стіна плачу, який створила сербська художниця-концептуалістка Марина Абрамович.

Відкрили жалобну церемонію XIII симфонією Дмитра Шостаковича на вірші Євгена Євтушенка Бабин Яр у виконанні Державного симфонічного оркестру Німеччини. Присутні на церемонії президенти виступили із промовами.

Володимир Зеленський, зокрема, розповів, що лише 29-30 вересня 1941 року нацисти стратили в Бабиному Яру понад 33 тис. євреїв. Серед жертв було багато людей похилого віку, жінок та дітей. У наступні ж два роки нацисти стратили ще десятки тисяч людей: майже все єврейське населення Києва, українців, ромів, військовополонених.

Зеленський у своєму виступі наголошував, що були і ті, хто рятував євреїв у часи Голокосту. Ці люди удостоєні звання Праведника народів світу, і серед них є 2659 українців.

У майбутньому Бабин Яр планують зробити інформаційним простором, який розповідатиме про трагедію. Відбудова усього Меморіального комплексу триватиме ще близько п’яти років. Щороку планується додавати нові об’єкти вшанування загиблих.