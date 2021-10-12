На Закарпатье вторые сутки ищут 37-летнего грибника

В Закарпатье и Прикарпатье вторые сутки ищут 37-летнего грибника. Мужчина пошел по грибы и заблудился в лесу близ села Лопухов Тячевского района Закарпатской области.

В воскресенье, 10 октября, брат заблудившегося грибника сообщил о его исчезновении спасателям. Сейчас поиском 37-летнего гражданина занимаются 20 спасателей из четырех горных поисково-спасательных отделений.

К операции также присоединились местные жители и кинологические подразделения с собаками. По состоянию на 12 октября поисковые группы обследовали 60 га горной местности.

В августе в Карпатах потерялся 6-летний мальчик. Он вместе с родителями поднимался на Говерлу зеленым маршрутом, но в какой-то момент отстал от людей. Для поисков ребенка привлекли 150 человек и почти 20 единиц техники.

Ребенка обнаружила группа волонтеров в двух километрах от места, где он заблудился. 6-летний мальчик всю ночь пробыл один в лесу, но находился в удовлетворительном состоянии. Он потерялся вечером 14 августа, а нашли его под вечер 15 августа.

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