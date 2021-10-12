На Закарпатті другу добу шукають 37-річного грибника

У Закарпатті та Прикарпатті другу добу шукають 37-річного грибника. Чоловік пішов за грибами і заблукав у лісі неподалік села Лопухів Тячівського району Закарпатської області.

У неділю, 10 жовтня, брат заблукалого грибника повідомив про його зникнення рятувальникам. Наразі пошуком 37-річного громадянина займаються 20 рятувальників з чотирьох гірських пошуково-рятувальних відділень.

До операції також долучилися місцеві жителі та кінологічні підрозділи з собаками. Станом на 12 жовтня пошукові групи обстежили 60 га гірської місцевості.

У серпні в Карпатах загубився 6-річний хлопчик. Він разом з батьками підіймався на Говерлу зеленим маршрутом, але в якийсь момент відстав від людей. Для пошуків дитини залучили 150 осіб та майже 20 одиниць техніки.

Дитину виявила група волонтерів за два кілометри від місця, де він заблукав. 6-річний хлопчик всю ніч пробув сам у лісі, але перебував у задовільному стані. Він загубився увечері 14 серпня, а знайшли його під вечір 15 серпня.

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