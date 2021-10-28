Цена на природный газ для населения Украины не будет меняться до конца отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что стоимость голубого топлива не будет повышаться благодаря годовым тарифам на него.

– Правительство выполняет обещание по поводу неизменной цены на газ. Благодаря годовым продуктам цена на газ у всех людей не будет меняться до конца отопительного сезона. У Нафтогаза – это 7,96 грн за кубический метр, — подчеркнул Шмыгаль.

Он также напомнил, что на этой неделе Кабмин вдвое снизил тариф на газ для украинцев, оставшихся без поставщика газа. Эта категория потребителей также будет платить 7,96 грн за кубометр голубого топлива (вместо 16,56 грн/кубометр, как было до сих пор).

Цена в 7,96 грн за кубометр для потребителей без поставщика газа будет действовать с 1 октября по 31 ноября.

Шмыгаль призвал граждан выбрать за это время поставщика, чтобы сохранить для себя такую цену на весь отопительный сезон.

Глава правительства также проинформировал, что все теплокоммунэнерго в Украине получили возможность покупать газ для населения у государственного Нафтогаза по 7,42 грн за кубометр.

– Это дает возможность местным властям не повышать тарифы на тепло и горячую воду, – заявил Шмыгаль.

Сегодня Денис Шмыгаль также сообщил, что до конца отопительного сезона в Украине запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам и больницам. Соответствующее поручение ранее дал Кабмину Совет национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Кабмин согласовал решение, согласно которому компания Нафтогаз Трейдинг будет поставлять природный газ медицинским учреждениям государственной и коммунальной собственности на условиях бюджетных организаций.