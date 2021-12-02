Кабінет міністрів планує збільшити до 8 млрд грн суму, яку спрямують із державного бюджету на 2021 рік на виплати тисячі гривень за Covid-вакцинацію.

Про це поінформував сьогодні на засіданні уряду прем’єр Денис Шмигаль.

Як відомо, на цей рік на виплати було заплановано 3 млрд грн. За словами Шмигаля, Верховна Рада найближчим часом розгляне питання про збільшення фінансування.

– Уряд продовжує впровадження програми з виплати 1 тис. грн для всіх вакцинованих громадян… Оскільки очікуємо збільшення звернень, то прийнято рішення збільшити суму, яка буде спрямована на виплати вакцинованим українцям вже цього року, до 8 млрд грн. Найближчим часом Верховна Рада повинна розглянути це питання, – наголосив голова Кабміну.

Він уточнив, що на старті цієї програми, яку ініціював президент Володимир Зеленський, отримання коштів за вакцинацію відбуватиметься через застосунок Дія.

Практичну допомогу громадянам надаватимуть близько 100 офлайн-пунктів підтримки Дії.

Мета президентської програми – як стимулювання вакцинації проти коронавірусу, так і підтримка бізнесу, що постраждав під час пандемії.

15 листопада президент Володимир Зеленський оголосив, що за вакцинацію проти коронавірусу обома дозами українці отримають по 1 тис. грн. Ці кошти можна буде використати на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або ж виставковий центр.

Під дію цієї програми потраплять усі, хто отримав два щеплення проти коронавірусу як до, так і після 19 грудня 2021 року – дня старту виплат.

До програми виплат 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу хочуть додати й авіаквитки.

Сьогодні стало відомо, що уряд назвав програму з видачі тисячі гривень за вакцинацію єПідтримка, а також розширив її використання на купівлю книг.