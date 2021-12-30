К программе єПідтримка, в рамках которой украинцы получают 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса, присоединился еще один банк.

Речь идет о Райффайзен Банке. В пресс-службе финучреждения проинформировали, что с 29 декабря украинцы могут оформить там виртуальную карточку на получение выплаты.

Для получения Covid-тысячи через этот банк нужно:

1. Оформить виртуальную карточку єПідтримка. Это можно сделать двумя способами:

• онлайн по ссылке (однако требуется приложение Дія с загранпаспортом или ID-карточкой);

• если приложения с цифровыми документами нет – можно оформить карточку єПідтримка в любом отделении банка.

2. Оформить заявку на получение 1 тыс. грн в приложении Дія, выбрав карточку єПідтримка от указанного банка.

Стоит отметить, что Райффайзен Банк стал седьмым банком, который присоединился к программе и начал выпуск виртуальных карточек.

Кроме того, партнерами программы уже стали: Monobank, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Как известно, получить Covid-тысячу могут совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса. Для оформления выплаты нужно сформировать “зеленый” Covid-сертификат в приложении Дія.

Потратить средства можно на: книги; билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, на выставки; билеты на поезда или самолеты для поездок по Украине; абонементы в бассейн, спортзал, фитнес-центр.

С середины января 2022 года граждане старше 60 лет смогут потратить Covid-тысячу на покупку лекарств.

Средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня их поступления на виртуальную карточку. Если человек не успеет этого сделать, их вернут в госбюджет.

Следует отметить, что среда, 29 декабря, была последним днем подачи заявки на выплату на первом этапе. Однако паниковать не стоит, поскольку программа єПідтримка продолжится в 2022 году.

Источник: Райффайзен Банк