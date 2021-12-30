До програми єПідтримка, в рамках якої українці отримують 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу, приєднався ще один банк.

Йдеться про Райффайзен Банк. У прес-службі фінустанови поінформували, що з 29 грудня українці можуть оформити там віртуальну картку на отримання виплати.

Для отримання Covid-тисячі через цей банк потрібно:

1. Оформити віртуальну картку єПідтримка. Це можна зробити двома способами:

• онлайн за посиланням (проте потрібно мати застосунок Дія із закордонним паспортом або ID-карткою);

• якщо застосунку із цифровими документами немає – можна оформити картку єПідтримка в будь-якому відділенні банку.

2. Оформити заявку на отримання 1 тис. грн у додатку Дія, обравши картку єПідтримка від вказаного банку.

Варто зазначити, що Райффайзен Банк став сьомим банком, який приєднався до програми та почав випуск віртуальні картки.

Крім того, партнерами програми вже стали: Monobank, ПриватБанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Як відомо, отримати Covid-тисячу можуть повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Для оформлення виплати потрібно сформували “зелений” Covid-сертифікат у додатку Дія.

Витратити кошти можна на: книги; квитки в кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, на виставки; квитки на потяги чи літаки для подорожей по Україні; абонементи у басейн, спортзал, фітнес-центр.

Із середини січня 2022 року громадяни старше 60 років зможуть витратити Covid-тисячу на купівлю ліків.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців з дня їх надходження на віртуальну картку. Якщо людина не встигне цього зробити, їх повернуть до держбюджету.

Варто зазначити, що середа, 29 грудня, була останнім днем подання заявки на виплату на першому етапі. Проте панікувати не варто, оскільки програма єПідтримка продовжиться у 2022 році.

Джерело: Райффайзен Банк