Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Виплати Covid-тисячі: до програми приєднався ще один банк

Юлія Соколова редакторка стрічки
Виплати Covid-тисячі: до програми приєднався ще один банк

До програми єПідтримка, в рамках якої українці отримують 1 тис. грн за вакцинацію проти коронавірусу, приєднався ще один банк.

Йдеться про Райффайзен Банк. У прес-службі фінустанови поінформували, що з 29 грудня українці можуть оформити там віртуальну картку на отримання виплати.

Для отримання Covid-тисячі через цей банк потрібно:

1. Оформити віртуальну картку єПідтримка. Це можна зробити двома способами:

• онлайн за посиланням (проте потрібно мати застосунок Дія із закордонним паспортом або ID-карткою);

• якщо застосунку із цифровими документами немає – можна оформити картку єПідтримка в будь-якому відділенні банку.

2. Оформити заявку на отримання 1 тис. грн у додатку Дія, обравши картку єПідтримка від вказаного банку.

Варто зазначити, що Райффайзен Банк став сьомим банком, який приєднався до програми та почав випуск віртуальні картки.

Крім того, партнерами програми вже стали: Monobank, ПриватБанк, А-банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Як відомо, отримати Covid-тисячу можуть повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Для оформлення виплати потрібно сформували “зелений” Covid-сертифікат у додатку Дія.

Витратити кошти можна на: книги; квитки в кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, на виставки; квитки на потяги чи літаки для подорожей по Україні; абонементи у басейн, спортзал, фітнес-центр.

Із середини січня 2022 року громадяни старше 60 років зможуть витратити Covid-тисячу на купівлю ліків.

Кошти потрібно витратити протягом чотирьох місяців з дня їх надходження на віртуальну картку. Якщо людина не встигне цього зробити, їх повернуть до держбюджету.

Варто зазначити, що середа, 29 грудня, була останнім днем подання заявки на виплату на першому етапі. Проте панікувати не варто, оскільки програма єПідтримка продовжиться у 2022 році.

Читайте
До кінця року банки почнуть видавати пластикові картки для виплат Covid-тисячі – Федоров

Джерело: Райффайзен Банк

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка