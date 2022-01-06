Із 1 січня 2022 року для чорнобильців, яких в Україні близько 39,5 тис., підвищили пенсію.

Це передбачено змінами до закону №1584-IX Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що набув чинності в перший день нового року.

Відповідний законопроєкт №4555 297 депутатів Верховної Ради схвалили в другому читанні 29 червня, а вже 30 червня закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Як зросли пенсії чорнобильців із 1 січня 2022 року

у ліквідаторів першої групи інвалідності – із 12 270 грн до 16 080 грн;

у ліквідаторів другої групи інвалідності – із 10 967 до 12 987 грн;

у ліквідаторів третьої групи інвалідності – із 8 129 до 8 917 грн.

З урахуванням індексації пенсійних виплат у 2022 році сума додаткових видатків із бюджету становитиме 1 158 млн грн на рік (10-відсоткова індексація), у 2023 році – відповідно 1 262 млн грн на рік (9-відсоткова індексація).

Нагадаємо, що 1 липня набула чинності частина третя статті 54 цього закону, яка передбачає, що в усіх випадках розміри пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

для I групи інвалідності – 6 тис. грн;

для II групи інвалідності – 4,8 тис. грн;

для III групи інвалідності – 3,7 тис. грн;

для дітей з інвалідністю – 3,7 тис. грн.

Крім того, починаючи з 2022 року, розмір пенсії щороку з 1 березня індексуватиметься в порядку, встановленому Кабміном, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається статтею 42 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Порядок призначення пенсії з інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається урядом.

Нагадаємо, що аварія на Чорнобильській АЕС сталася 35 років тому, 26 квітня 1986 року. У ліквідації її наслідків взяли участь близько 240 тис. людей.

Майже 600 тис. ліквідаторів долучились до будівництва захисного об’єкта Укриття. Його збудували за рекордно короткий термін – 206 днів.

Близько 10% ліквідаторів померли, 150 тис. стали інвалідами. 13 жовтня 2021 року на 85-му році життя помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов.

У серпні в 30-кілометровій зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС за ініціативи Офісу президента, Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України спільно з Державним агентством з управління Зоною відчуження стартував масштабний проект із консервації знакових об’єктів.

Їх прагнуть зберегти в автентичному вигляді й передати історичну атмосферу міста атомників. Консервація також зробить відвідання об’єктів більш безпечним.