При заполнении декларации украинцы, получившие от государства 1 тыс. грн. за вакцинацию от Covid-19, не должны вносить эти средства как доход. В то же время, нужно будет задекларировать счет.

Такие разъяснения предоставили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В ведомстве отметили, что Covid-тысячу не нужно указывать в декларации как доход, поскольку эти средства предоставляются не наличными, а как цифровой ваучер на ограниченный перечень товаров и услуг. Более того, средства нужно использовать в течение четырех месяцев, иначе они автоматически вернутся в госбюджет.

– Поскольку средства, полученные в рамках программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут облагаться налогом, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации, — отметили в НАПК.

В то же время, нужно будет внести в декларацию специальный виртуальный счет, на который начислили Covid-тысячу. Его следует внести в раздел 12.1. Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи.

Счет нужно будет декларировать:

• если он открыт в течение не менее половины дней в отчетном периоде (это касается заполнения декларации перед увольнением);

• если счет открыт на конец отчетного периода (для деклараций всех видов).

В НАПК напомнили, что через четыре месяца со дня зачисления Covid-тысячи счет закрывается банком (без заявления получателя и независимо от факта использования средств).

Программа єПідтримка официально стартовала с 19 декабря 2021 года и продлится в течение 2022-го. В рамках этой программы все совершеннолетние украинцы, полностью вакцинированные от Covid-19, могут получить на виртуальную карточку 1 тыс. грн.

Некоторые задействованные в программе банки уже начали оформлять пластиковые карточки для выплат Covid-тысячи.

Средства можно потратить на приобретение книг, железнодорожные или авиабилеты для путешествий по Украине, спорт или билеты в кино, театры, музеи. Со второй половины января украинцам в возрасте от 60 лет обещают предоставить возможность покупать лекарства.

Источник: НАПК