При заповненні декларації українці, які отримали від держави 1 тис. грн за вакцинацію проти Covid-19, не повинні вносити ці кошти як дохід. Водночас потрібно буде задекларувати рахунок.

Такі роз’яснення надали в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

У відомстві зазначили, що Covid-тисячу не потрібно вказувати в декларації як дохід, оскільки ці кошти надаються не готівкою, а як цифровий ваучер на обмежений перелік товарів та послуг. Більш того, кошти потрібно використати протягом чотирьох місяців, інакше вони автоматично повернуться у держбюджет.

– Оскільки кошти, отримані в рамках програми, будуть надаватися виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації, – наголосили в НАЗК.

Водночас потрібно буде внести в декларацію спеціальний віртуальний рахунок, на який нарахували Covid-тисячу. Його слід внести в розділ 12.1. Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування або членів його сім’ї.

Рахунок потрібно буде декларувати:

• якщо він відкритий протягом не менш ніж половини днів протягом звітного періоду (це стосується заповнення декларації перед звільненням);

• якщо рахунок відкрито станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів).

У НАЗК нагадали, що через чотири місяці з дня зарахування Covid-тисячі рахунок закривається банком (без заяви отримувача та незалежно від факту використання коштів).

Програма єПідтримка офіційно стартувала з 19 грудня 2021 року й триватиме протягом 2022-го. В рамках цієї програми всі повнолітні українці, повністю вакциновані проти Covid-19, можуть отримати на віртуальну картку 1 тис. грн.

Деякі задіяні в програмі банки вже почали оформлювати пластикові картки для виплат Covid-тисячі.

Кошти можна витратити на придбання книг, залізничні чи авіаквитки для подорожей Україною, спорт чи на квитки в кіно, театри, музеї. З другої половини січня українцям віком від 60 років обіцяють надати можливість купувати ліки.

Джерело: НАЗК