Март, 12 в 13:41

Национальный банк Украины обнародовал памятку для граждан, которые планируют уехать за границу на период действия военного положения в нашем государстве.

В НБУ подробно рассказали, сколько валюты можно снять со своих счетов, стоит ли везти наличные деньги за границу, как вывозить валютные ценности и как осуществлять расчеты за границей.

Подготовка к выезду

• Снятие средств

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Гражданам следует помнить, что сейчас разрешается снимать валюту с валютных счетов в Украине в сумме до 30 тыс. грн. в день (в эквиваленте). К примеру, если это долларовый счет, то можно снять с него чуть больше $1 тыс. в день, а если в евро – около €900 евро в день.

В НБУ напомнили, что курс был зафиксирован на 24 февраля и сейчас составляет: официальный курс гривны к доллару – 29,25 грн/доллар, курс гривны к евро – 33,17 грн/евро.

• Покупка валюты

С 24 февраля 2022 года в Украине действует запрет на покупку иностранной валюты.

Однако в Нацбанке предусмотрели исключение: с 8 марта стала возможной покупка валюты в банковских отделениях, которые расположены на территориях Украины, что находятся под угрозой оккупации РФ (в случае наличия валюты).

• Вывоз наличных

В Нацбанке советуют не вывозить из Украины наличную гривну: ее очень тяжело обменять за границей (это либо вообще не удастся сделать, либо обмен будет происходить по очень невыгодному курсу).

Вместо этого в НБУ советуют гражданам заблаговременно зачислить наличную гривну в Украине на свой карточный счет. Это можно сделать несколькими способами:

• в работающих банковских отделениях с паспортом;

• с помощью платежных устройств с функцией приема наличных денег (терминалов самообслуживания, банкоматов с функцией приема наличных средств).

В дальнейшем за границей можно будет рассчитываться карточкой.

Пересечение границы

В Нацбанке напомнили об отмене необходимости при выезде за границу предоставлять подтверждающие документы о снятии наличных со своих счетов и приобретении банковских металлов.

В то же время действует требование о декларировании валютных ценностей на сумму свыше 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте).

Для тех, кто выезжает за границу на автомобиле, полис страхования “зеленая карточка” не обязателен (речь идет о въезде в Польшу, Словакию, Венгрию и Молдову).

Covid-документы и медицинская страховка при пересечении границы обычно не проверяются. В то же время, их могут требовать в странах назначения.

Расчеты за границей

В НБУ советуют гражданам отдавать предпочтение безналичным расчетам за границей. Речь идет о:

• гривневых и валютных платежных карточках;

• платежных приложениях GooglePay и ApplePay.

За рубежом есть возможность снимать наличную валюту в банкоматах как с валютных, так и с гривневых карточек.

При этом конвертация во время таких операций будет происходить по курсу, установленному международной платежной системой.

В Нацбанке подчеркнули, что не устанавливали ограничения на безналичные расчеты как внутри Украины, так и за рубежом.