Мариупольцы не соглашаются на оформление российских паспортов – мэр
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что с повышением температуры город оказался на грани эпидемий, потому что не работают никакие коммуникации. Кроме того, оккупанты призывают местное население возвращаться и предлагают им быстрое оформление российских паспортов.
Об этом Бойченко рассказал на брифинге в Украинском медиацентре.
По словам мэра, за два года оккупации с 1941 года в Мариуполе от рук нацистов погибло чуть более 10 тыс. мирных жителей. А за несколько месяцев российские захватчики убили более 22 тыс. мариупольцев.
Бойченко подчеркнул, что в мэрии очень осторожны с этими данными, ведь на самом деле количество погибших значительно больше.
Оккупанты в Мариуполе за неделю уничтожили 15 объектов, которые обеспечивали электричеством город — люди остались без света, связи, тепла и водоснабжения.
Мэр подчеркнул, что сейчас город на грани эпидемий, ведь у людей изначально не было возможностей похоронить погибших. Людей хоронили во дворах, парках, скверах.
— На сегодня это эдакая сеть стихийных захоронений, а еще братских могил. Ко всему этому прибавляется повышение температуры в начале лета. В городе сейчас стоит невыносимая вонь. 100 тыс. населения, оставшиеся в Мариуполе, чувствуют эту вонь смерти, — сказал Вадим Бойченко.
По его словам, с середины апреля город фактически закрыт – нет никакой возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, оккупанты в городе проводят пропаганду среди жителей и предлагают свидетельствовать, что все разрушения – это якобы дело рук именно ВСУ.
Городской голова также отметил, что горожане не откликаются на призывы оккупантов оформлять российские паспорта по упрощенной процедуре.
– Мариупольцы сегодня понимают, что именно произошло, что такое преступление и кто совершил это преступление. Это Путин, военно-политическое руководство Кремля и российские войска, — подчеркнул Вадим Бойченко.
К тому же в регионе продолжает распространяться сеть фильтрационных центров.
– Оккупанты призывают мариупольцев возвращаться домой, в город. Зачем они это делают? Мое личное мнение, для того чтобы создать “живой щит”. Потому что в ближайшее время мы будем забирать свое – деблокировать наш родной край, город Мариуполь, – решительно заявил мэр города.
Вадим Бойченко рассказал, что на сегодняшний день удалось зафиксировать более тысячи военных преступлений, в том числе с участием коллаборантов.
— Как оккупантам удалось только через неделю разрушить всю критическую инфраструктуру города? То есть им сообщили. Когда началась война, мы создали сеть центров, куда свозили продукты и медикаменты. Эти центры тоже уничтожили. Они обстреливали наши автобусы для эвакуации, – рассказал глава города.
Ранее сообщалось, что в Мариупольском районе захватчики арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников из-за отказа от сотрудничества с коллаборантами и оккупационными властями.
В поселке близ Мариуполя появилось 25 секторов траншейного типа для захоронения убитых жителей.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в помещении супермаркета Щирий кум в Левобережном районе города обустроили трупосвалку.
Источник: Media Center Ukraine
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