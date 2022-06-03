Июнь, 03 в 13:14

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что с повышением температуры город оказался на грани эпидемий, потому что не работают никакие коммуникации. Кроме того, оккупанты призывают местное население возвращаться и предлагают им быстрое оформление российских паспортов.

Об этом Бойченко рассказал на брифинге в Украинском медиацентре.

По словам мэра, за два года оккупации с 1941 года в Мариуполе от рук нацистов погибло чуть более 10 тыс. мирных жителей. А за несколько месяцев российские захватчики убили более 22 тыс. мариупольцев.

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Бойченко подчеркнул, что в мэрии очень осторожны с этими данными, ведь на самом деле количество погибших значительно больше.

Оккупанты в Мариуполе за неделю уничтожили 15 объектов, которые обеспечивали электричеством город — люди остались без света, связи, тепла и водоснабжения.

Мэр подчеркнул, что сейчас город на грани эпидемий, ведь у людей изначально не было возможностей похоронить погибших. Людей хоронили во дворах, парках, скверах.

— На сегодня это эдакая сеть стихийных захоронений, а еще братских могил. Ко всему этому прибавляется повышение температуры в начале лета. В городе сейчас стоит невыносимая вонь. 100 тыс. населения, оставшиеся в Мариуполе, чувствуют эту вонь смерти, — сказал Вадим Бойченко.

По его словам, с середины апреля город фактически закрыт – нет никакой возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, оккупанты в городе проводят пропаганду среди жителей и предлагают свидетельствовать, что все разрушения – это якобы дело рук именно ВСУ.

Городской голова также отметил, что горожане не откликаются на призывы оккупантов оформлять российские паспорта по упрощенной процедуре.

– Мариупольцы сегодня понимают, что именно произошло, что такое преступление и кто совершил это преступление. Это Путин, военно-политическое руководство Кремля и российские войска, — подчеркнул Вадим Бойченко.

К тому же в регионе продолжает распространяться сеть фильтрационных центров.

– Оккупанты призывают мариупольцев возвращаться домой, в город. Зачем они это делают? Мое личное мнение, для того чтобы создать “живой щит”. Потому что в ближайшее время мы будем забирать свое – деблокировать наш родной край, город Мариуполь, – решительно заявил мэр города.

Вадим Бойченко рассказал, что на сегодняшний день удалось зафиксировать более тысячи военных преступлений, в том числе с участием коллаборантов.

— Как оккупантам удалось только через неделю разрушить всю критическую инфраструктуру города? То есть им сообщили. Когда началась война, мы создали сеть центров, куда свозили продукты и медикаменты. Эти центры тоже уничтожили. Они обстреливали наши автобусы для эвакуации, – рассказал глава города.

Ранее сообщалось, что в Мариупольском районе захватчики арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников из-за отказа от сотрудничества с коллаборантами и оккупационными властями.

В поселке близ Мариуполя появилось 25 секторов траншейного типа для захоронения убитых жителей.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что оккупанты в помещении супермаркета Щирий кум в Левобережном районе города обустроили трупосвалку.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: скриншот