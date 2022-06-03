Червень, 03 в 13:14

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що із підвищенням температури місто опинилося на межі епідемій, адже не працюють жодні комунікації. Крім того, окупанти закликають місцеве населення повертатися і пропонують їм швидке оформлення російських паспортів.

Про це Бойченко розповів на брифінгу в Українському медіацентрі.

За словами Вадима Бойченка, за два роки окупації із 1941-го року в Маріуполі від рук нацистів загинуло трохи більш як 10 тис. мирних жителів. А за кілька місяців російські загарбники вбили понад 22 тис. маріупольців.

Зараз дивляться

Бойченко наголосив, що у мерії дуже обережні з цими даними, адже насправді кількість загиблих значно більша.

Окупанти у Маріуполі за тиждень знищили 15 об’єктів, які забезпечували електрикою місто – люди залишилися бех світла, зв’язку, тепла та водопостачання.

Мер наголосив, що наразі місто на межі епідемій, адже у людей із самого початку не було можливостей належно поховати загиблих. Людей ховали у дворах, парках, скверах.

– На сьогодні це така собі мережа стихійних поховань, а ще братніх могил. До усього цього додається підвищення температури на початку літа. У місті наразі стоїть нестерпний сморід. 100 тис. населення, які залишилися в Маріуполі, відчувають цей сморід смерті, – сказав Вадим Бойченко.

За його словами, із середини квітня місто фактично зачинено – немає жодної змоги виїхати на підконтрольну Україні територію. Крім того, окупанти в місті проводять пропаганду серед жителів і пропонують свідчити, що начебто всі руйнування – це справа рук саме ЗСУ.

Очільник міста також зазначив, що містяни не відгукуються на заклики окупантів оформлювати російські паспорти за спрощеною процедурою.

– Маріупольці сьогодні розуміють, що саме відбулося, що таке злочин і хто вчинив цей злочин. Це Путін, військово-політичне керівництво Кремля та російські війська, – наголосив Вадим Бойченко.

До того ж у регіоні продовжує ширитися мережа фільтраційних центрів.

– Окупанти закликають маріупольців повертатися додому, до міста. Для чого вони це роблять?! Моя особиста думка, для того, щоб створити “живий щит”. Бо найближчим часом ми будемо забирати своє – деблокувати наш рідний край, місто Маріуполь, – рішуче заявив мер міста.

Вадим Бойченко розповів, що на сьогодні вдалося зафіксувати понад тисячу воєнних злочинів, зокрема за участю колаборантів.

– Як окупантам вдалося лише за тиждень зруйнувати всю критичну інфраструктуру міста? Тобто їм повідомили. Коли почалася війна, ми створили мережу центрів, куди звозили харчі та медикаменти. Ці центри також знищили. Вони обстрілювали наші автобуси для евакуації, – розповів очільник міста.

Раніше повідомлялося, що у Маріупольському районі загарбники ув’язнюють та розстрілюють українських волонтерів та чиновників через відмову від співпраці з колаборантами та окупаційною владою.

На цвинтарі під Маріуполем з’явилося 25 секторів траншейного типу для поховання вбитих цивільних.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти в приміщенні супермаркету Щирий кум, що у Лівобережному районі міста, облаштували трупозвалище.

Джерело: Media Center Ukraine

Фото: скриншот