Июнь, 07 в 20:14

С Беларуси на территорию Волынской области могут перебрасывать вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

– За последние недели мы не замечали активности диверсионно-разведывательных групп. Однако мы наблюдаем такие намерения с территории Беларуси. Есть угроза, что эти группы будут перебрасываться именно оттуда на территорию Волынской области, — отметил он.

По словам Андрусива, такие действия преследуют цель отвлечения и оттягивания наших войск.

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— В конце концов, на освобожденных территориях им тяжело действовать, потому что следит полиция, работают блокпосты и люди стали внимательнее, — объяснил он.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях возможно увеличение численности вооруженных сил Беларуси до 80 тыс. человек. Расконсервируют технику и вооружение для комплектования воинских частей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 104-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Виктор Андрусив

Фото: Генштаб ВСУ