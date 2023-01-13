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Факти / Україна / Суспільство

Кияни проголосували за нові назви для трьох станцій метро

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Кияни проголосували за нові назви для трьох станцій метро
Фото: Depositphotos

У застосунку Київ Цифровий завершилося голосування за нові назви трьох станцій столичного метро.

За перейменування станції Площа Льва Толстого на Площу Українських героїв висловилися 83% опитаних.

За зміну назви станції Дружби народів на Звіринецька, похідну від історичної назви місцевості Звіринець, відомої з часів Київської Русі, проголосували 76%.

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Також 90% респондентів підтримали пропозицію дати проєктній станції гілки на Виноградар Проспект Правди нову назву Варшавська.

У червні у Київраді було зареєстровано проєкт, яким пропонувалося перейменувати станції Площа Льва Толстого на Площу Василя Стуса, а Дружби народів на Ботанічну.

8 грудня депутати Київської міської ради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари. Йдеться про деросіянізацію назв, які пов’язані з країною-агресором Росією та радянським минулим.

Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів у Печерському районі столиці, який пролягає до моста Патона.

В травні Київрада перейменувала арку Дружби народів у центрі столиці на арку Свободи українського народу.

Наприкінці серпня були перейменовані 95 вулиць, провулків та площ. А на початку вересня в столиці з’явилася вулиця імені загиблого активіста та воїна Романа Ратушного.

Наприкінці жовтня Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ. Тоді з’явилися площа Чорнобаївська та провулок Скрябіна.

Джерело: Новое время
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