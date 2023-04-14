Прошло уже больше года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Из-за войны миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами.

Больше всего наших земляков приютила Польша. Факты ICTV узнавали, как украинцам получить статус беженца в Польше, а также о преимуществах и недостатках этого статуса.

Как оформить статус беженца в Польше

Украинцы, которые планируют оставаться в стране, должны в течение двух недель своего пребывания в Польше подать документы в отдел пограничной службы (Straž Graniczna), чтобы получить статус беженца.

Однако стоит помнить, что этот официальный статус имеет не только плюсы, но и минусы.

Плюсы иметь статус беженца в Польше:

статус беженца оформляют бесплатно;

жилье предоставляется бесплатно. Впрочем, речь идет не об отдельном помещении, а спальном месте в спортзале или любом большом помещении, которое оборудовано для переселенцев;

бесплатная еда и одежда;

бесплатные консультации у семейного врача любого медицинского учреждения;

бесплатный проезд в течение 30 дней на поездах. Единственное требование — нужно предъявить украинский паспорт;

бесплатная Зеленая карта для страхования машины в течение 30 дней;

получение социальной выплаты.

Минусы статуса беженца в Польше:

первые полгода вы не сможете трудоустроиться;

при оформлении статуса, паспорт придется отдать. Взамен вам выдадут временный документ, удостоверяющий статус беженца. Кроме того, вы должны постоянно ждать. Вы становитесь зависимым от государства и должны просто ждать, пока оно о вас позаботится. Это продлится минимум полгода;

беженцы не могут открыть счет в банке и активировать SIM-карту.

Оформить статус беженцы в Польше — единственный вариант для людей, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно. То есть для тех, кто не сможет найти работу, у кого нет родственников, знакомых и финансовой помощи.

Также это хороший вариант для женщин с маленькими детьми и без местной долговременной поддержки.

Важно отметить, после того, как вы подали заявку на оформление статуса и передумали, будет проводиться специальная процедура и вам возвращают паспорт. После этого вы будете вынуждены выехать за пределы ЕС.

Кстати, статус беженца — не единственная возможность для официального пребывания в Польше.

Беженцы, имеющие временное разрешение, могут в течение двух недель подать документы на получение карты временного побыту (Karta pobytu). Этот документ подтверждает личность и ее официальный статус в Польше (временный или постоянный).

Чтобы оформить карту временного побыту вам понадобится только Декларация о поручении выполнения работы иностранцу (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy).

Кроме того, Польша утвердила изменения в закон о помощи украинцам. Правки, в частности, предусматривают “замораживание” социальных выплат в случае выезда украинцев из Польши и оплату за проживание в заведениях размещения беженцев.

Если украинец будет выезжать из Польши, то социальная помощь, которую выплачивают гмины или ZUS, будет приостанавливаться.

А если украинец уехал из страны более чем на месяц, то он полностью теряет право на социальную помощь и соответствующий статус.

Кроме того, с 1 февраля 2023 года украинцы, которые будут находиться в Польше, должны самостоятельно покрывать стоимость своего проживания в стране.

Новыми изменениями предполагается также, что украинцы, проживающие в таких местах более 120 дней, с марта 2023 года вынуждены будут платить 50% средств собственного содержания, но не более 40 злотых в сутки (около 300 грн).

А с мая следующего года украинцам необходимо будет покрывать 75% расходов на проживание, но не более 60 злотых в сутки (500 грн). В то же время обязанность уплаты не будет распространяться на:

людей с инвалидностью;

детей;

беременных женщин;

лиц пенсионного возраста и лиц, которые заботятся о трех и более детях.

Спецзакон гарантирует также легальное пребывание украинцам в Польше в течение 1,5 лет, начиная с 24 февраля этого года — до 24 августа 2023 года.

Впрочем, важно знать, если вы оформляете статус беженца в Польше, то сделать аналогичную процедуру в другой стране повторно будет невозможно.

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