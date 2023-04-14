Минуло більше року від початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Через війну мільйони українців змушені були залишити свої домівки та стати біженцями.

Найбільше наших земляків прихистила Польща. Факти ICTV дізнавалися, як українцям отримати статус біженця в Польщі, а також про переваги та недоліки цього статусу.

Як оформити статус біженця в Польщі

Українці, які планують залишатися в країні, мають впродовж двох тижнів свого перебування в Польщі подати документи у відділ прикордонної служби (Straż Graniczna), щоб отримати статус біженця.

Проте варто памʼятати, що цей офіційний статус має не лише плюси, а й мінуси.

Плюси мати статус біженця в Польщі:

статус біженця оформлюють безоплатно;

житло надається безплатно. Утім, йдеться не про окреме помешкання, а спальне місце в спортзалі чи будь-якому великому приміщенні, обладнаному для переселенців;

безплатна їжа та одяг;

безплатні консультації у сімейного лікаря будь-якого медичного закладу;

безплатний проїзд упродовж 30 днів на потягах. Єдина вимога – потрібно пред’явити український паспорт;

безплатна Зелена карта для страхування машини протягом 30 днів;

отримання соціальної виплати.

Мінуси мати статус біженця в Польщі:

перші пів року ви не зможете працевлаштуватися;

на час оформлення статусу, паспорт доведеться віддати. Натомість вам видадуть тимчасовий документ, який засвідчує статус біженця. Крім того, ви повинні постійно чекапитись. Ви стаєте залежним від держави та маєте просто чекати, доки вона про вас подбає. Це триватиме щонайменше пів року;

біженці не можуть відкрити рахунок у банку та активувати SIM-картку.

Оформити статус біженця в Польщі — єдиний варіант для людей, які не можуть подбати про себе самостійно. Тобто для тих, хто не зможе знайти роботу, хто не має родичів, знайомих та фінансової допомоги. Також це хороший варіант для жінок з маленькими дітьми та без місцевої довготривалої підтримки.

Важливо зазначити, після того, як ви подали заявку на оформлення статусу, але передумали, відбудуться спеціальна процедура, після якої вам повернуть паспорт. Після цього ви будете вимушені виїхати за межі ЄС.

До речі, статус біженця – не єдина можливість для офіційного перебування в Польщі.

Біженці, які мають тимчасовий дозвіл, можуть впродовж двох тижнів подати документи на отримання картки тимчасового побиту (Karta pobytu). Цей документ підтверджує особу та її офіційний статус у Польщі (тимчасовий або постійний).

Щоб оформити картку тимчасового побиту вам знадобиться лише Декларація про доручення виконання роботи іноземцю (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy).

Крім того, Польща затвердила зміни до закону про допомогу українцям. Правки, зокрема, передбачають “заморожування” соціальних виплат у разі виїзду українців з Польщі та оплати за проживання у закладах розміщення біженців.

Якщо українець щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни або ZUS, буде призупинятися.

А якщо українець виїхав з країни більш як на місяць, то він повністю втрачає право на соціальну допомогу та відповідний статус.

Крім того, з 1 лютого 2023 року українці, які перебуватимуть у Польщі, повинні самостійно покривати вартість свого проживання в країні.

Нові зміни передбачають також, що українці, які проживають у таких місцях понад 120 днів, з березня 2023 року змушені будуть платити 50% коштів власного утримання, але не більше ніж 40 злотих на добу (близько 300 грн).

А з травня наступного року українцям необхідно буде покривати 75% витрат на проживання, але не більше ніж 60 злотих на добу (500 грн). Водночас обов’язок сплати не поширюватиметься на:

людей з інвалідністю;

дітей;

вагітних жінок;

осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про трьох та більше дітей.

Спецзакон гарантує також легальне перебування українцям в Польщі впродовж 1,5 року, починаючи з 24 лютого цього року — до 24 серпня 2023 року.

Утім, важливо знати, якщо ви оформлюєте статус біженця в Польщі, то зробити аналогічну процедуру в іншій країні повторно буде неможливо.

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