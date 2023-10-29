Тарифы на коммуналку с 1 ноября: подорожают ли газ, свет, вода и отопление

В Украине уже стартовал новый отопительный сезон. Поэтому актуальным остается вопрос, увеличится ли стоимость коммунальных услуг для украинцев.

Сколько придется платить за газ, свет, водо- и теплоснабжение с 1 ноября – далее в материале.

Какими будут цены на электроэнергию с 1 ноября

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• Тарифы для населения

Тариф на электроэнергию для населения повысили еще с 1 июня – до 2,64 грн за кВт.

Согласно постановлению Кабмина №544, такая фиксированная цена будет действовать до 31 декабря 2023 года включительно. Поэтому в ноябре украинцы будут платить за электричество по 2,64 грн за кВт-ч.

Это касается:

индивидуальных и коллективных потребителей, в том числе в общежитиях;

потребления электричества в многоквартирных жилых домах на технические цели (аварийное освещение, работу котельных, лифтов, насосов, противопожарных систем, систем вентиляции, сигнализации) для освещения дворов, лестниц и номерных знаков;

дачных и дачно-строительных кооперативов, садовых обществ, использующих электричество для работы насосов и освещения территории;

юридических лиц-собственников имущества, которое используется для компактного поселения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

религиозных организаций в части потребления электричества на коммунально-бытовые нужды.

Нынешний тариф фиксированный и не зависят от объемов потребления электричества, как это было до июня.

Сэкономить можно, перейдя на зонные тарифы – для дневных и ночных периодов суток. Для этого необходимо установить специальный счетчик.

К примеру, двузонный тариф предусматривает:

с 07:00 до 23:00 – 100% фиксированной цены, то есть 2,64 грн за кВт;

с 23:00 до 7:00 – 50% фиксированной цены или 1,32 грн за кВт.

Трехзонная дифференциация:

с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки) – 150% фиксированной цены или 3,96 грн/кВт-ч;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) – 100% фиксированной цены, или 2,64 грн/кВт-ч;

с 23:00 до 7:00 – 40% фиксированной цены или 1,05 грн/кВт-час.

Как объясняли в Минэнерго, повышение тарифа было обусловлено разрушениями и убытками в энергосистеме Украины из-за обстрелов РФ.

Министр энергетики Герман Галущенко уверял, что правительство пока не планирует снова увеличивать стоимость электричества.

– Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон, – отмечал Галущенко.

• Тарифы для небытовых потребителей

С 1 ноября ожидаются изменения стоимости электроэнергии для малых небытовых потребителей. Изменение цены происходит ежемесячно (в соответствии с постановлением НКРЭКУ).

Например, малые небытовые потребители, подключенные к сетям ДТЭК Киевские электросети, будут платить:

I класс напряжения – 638,6 копейки за кВт-ч (с НДС);

II класс напряжения – 704,9 копейки за кВт-ч (с НДС).

Как объяснили в компании YASNO, цена на электричество для бизнеса включает в себя: стоимость покупки электроэнергии на рынке; тарифы на услуги операторов систем распределения и передачи электроэнергии и прочее.

Поэтому конечная стоимость электричества для небытовых потребителей в разных регионах Украины будет отличаться.

Стоимость природного газа с 1 ноября

• Газоснабжение

Цены на голубое топливо в течение отопительного сезона тоже не изменятся.

Так, компания Нафтогаз Украины продлила действие тарифного плана для населения Фиксированный до 1 мая 2024 года. Поэтому стоимость газа и дальше будет составлять 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Подавляющее большинство бытовых потребителей (около 98%) являются клиентами именно Нафтогаза. Это около 12,4 млн украинских домохозяйств.

– Хочу успокоить всех, цены не будут повышены в течение этой зимы. Они стабильны, они остаются теми, которые были в прошлом отопительном сезоне, – подчеркнул глава НАК Нафтогаз Алексей Чернышев.

Стоимость кубометра газа у других поставщиков колеблется от 7,70 до 9,99 грн. Эти тарифные предложения также действуют до 1 мая 2024 года.

• Распределение природного газа

С 1 октября изменился механизм формирования оплаты за распределение природного газа для населения.

Речь идет о потребителях, которым газоснабжение полностью или частично прекращено. Теперь при формировании платежей учитывается только функционирующее, не опломбированное газовое оборудование.

Так что граждане, у которых в течение предыдущего “газового года” потребление газа было минимальным, будут платить меньше.

Газовый год – это период с 1 октября текущего года по 30 сентября следующего.

Что будет с тарифами на теплоснабжение

Кабинет министров зафиксировал стоимость газа для поставщиков тепла до 15 апреля 2024 года. Поэтому тарифы на отопление для украинцев не изменятся.

Производители тепла для населения и дальше будут платить за газ 7 420 грн за тысячу кубометров (с НДС). А производители тепла для бюджетных учреждений – 16 390 грн.

– Готовимся к зиме. Тарифы на тепло для людей в новом отопительном сезоне останутся без изменений, – заверил премьер Денис Шмыгаль.

Водоснабжение и водоотвод с 1 ноября: чего ожидать

Подорожания этих услуг для бытовых потребителей пока не будет.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод хотели повысить с 1 июля в среднем на 32%. Они должны были вырасти для 34 поставщиков, в частности, для Киевводоканала. Для некоторых водоканалов тарифы планировали повышать в два этапа.

По расчетам регулятора НКРЭКУ, с новыми тарифами рост платежки “для среднестатистической семьи” составлял бы около 60 грн.

Однако после критики Кабинета министров и президента Владимира Зеленского решение отменили.

Поэтому тарифы на водоснабжение и водоотвод остаются на прежнем уровне.

Тарифный мораторий: на какие услуги распространяется

В Украине еще в прошлом году ввели мораторий (запрет) на повышение некоторых видов тарифов. Речь идет о:

распределении природного газа для всех категорий потребителей;

тепловой энергии (ее производстве, транспортировке и снабжении) для населения;

снабжении горячей водой для населения.

Мораторий будет действовать в течение военного положения и шести месяцев после его отмены.

В этот период цена на природный газ для бытовых потребителей не может быть больше стоимости, которая применялась по состоянию на 24 февраля 2022 года.

В правительстве неоднократно уверяли, что цены на газ, тепло и горячую воду останутся без изменений до конца отопительного сезона.

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