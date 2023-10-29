Тарифи на комуналку з 1 листопада: чи здорожчають газ, світло, вода та опалення

В Україні вже стартував новий опалювальний сезон. Тож актуальним залишається питання, чи зросте вартість комунальних послуг для українців.

Скільки доведеться платити за газ, світло, водо- та теплопостачання з 1 листопада – далі в матеріалі.

Якими будуть ціни на електроенергію з 1 листопада

Зараз дивляться

• Тарифи для населення

Тариф на електроенергію для населення підвищили ще з 1 червня – до 2,64 грн за кВт.

Згідно з постановою Кабміну №544, така фіксована ціна діятиме по 31 грудня 2023 року включно. Тому в листопаді українці платитимуть за електрику по 2,64 грн за кВт-год.

Це стосується:

індивідуальних та колективних споживачів, у тому числі в гуртожитках;

споживання електрики в багатоквартирних житлових будинках на технічні цілі (аварійне освітлення, роботу котелень, ліфтів, насосів, протипожежних систем, систем вентиляції, сигналізації) для освітлення дворів, східців і номерних знаків;

дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових товариств, які використовують електрику для роботи насосів та освітлення території;

юридичних осіб-власників майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

релігійних організацій в частині споживання електрики на комунально-побутові потреби.

Нинішній тариф є фіксованим і не залежать від обсягів споживання електрики, як це було до червня.

Зекономити можна, перейшовши на зонні тарифи – для денних і нічних періодів доби. Для цього потрібно встановити спеціальний лічильник.

Наприклад, двозонний тариф передбачає:

з 07:00 до 23:00 – 100% фіксованої ціни, тобто 2,64 грн за кВт;

з 23:00 до 7:00 – 50% фіксованої ціни, або 1,32 грн за кВт.

Тризонне диференціювання:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (години максимального навантаження) – 150% фіксованої ціни, або 3,96 грн/кВт-год;

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий період) – 100% фіксованої ціни, або 2,64 грн/кВт-год;

з 23:00 до 7:00 – 40% фіксованої ціни, або 1,05 грн/кВт-год.

Як пояснювали в Міненерго, підвищення тарифу було обумовлено руйнуваннями та збитками в енергосистемі України через обстріли РФ.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевняв, що уряд поки не планує знову збільшувати вартість електрики.

– Ми дуже сподіваємося, що з цим тарифом пройдемо весь опалювальний сезон, – наголошував Галущенко.

• Тарифи для непобутових споживачів

З 1 листопада очікуються зміни у вартості електроенергії для малих непобутових споживачів. Зміна ціни відбувається щомісяця (відповідно до постанови НКРЕКП).

Наприклад, малі непобутові споживачі, приєднані до мереж ДТЕК Київські електромережі, платитимуть:

I клас напруги – 638,6 копійки за кВт-год (з ПДВ);

II клас напруги – 704,9 копійки за кВт-год (з ПДВ).

Як пояснили в компанії YASNO, ціна на електрику для бізнесу включає: вартість купівлі електроенергії на ринку; тарифи на послуги операторів систем розподілу та передачі електроенергії тощо.

Тож кінцева вартість електрики для непобутових споживачів у різних регіонах України буде відрізнятися.

Вартість природного газу з 1 листопада

• Газопостачання

Ціни на блакитне паливо протягом опалювального сезону також не зміняться.

Так, компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану для населення Фіксований до 1 травня 2024 року. Тож вартість газу й надалі складатиме 7,96 грн за кубометр (з ПДВ).

Переважна більшість побутових споживачів (близько 98%) є клієнтами саме Нафтогазу. Це близько 12,4 млн українських домогосподарств.

– Хочу заспокоїти всіх, ціни не будуть підвищені протягом цієї зими. Вони стабільні, вони залишаються тими, які були минулого опалювального сезону, – наголосив глава НАК Нафтогаз Олексій Чернишов.

Вартість кубометра газу в інших постачальників коливається від 7,70 до 9,99 грн. Ці тарифні пропозиції також діють до 1 травня 2024 року.

• Розподіл природного газу

З 1 жовтня змінився механізм формування оплати за розподіл природного газу для населення.

Йдеться про споживачів, яким газопостачання повністю або частково припинено. Тепер при формуванні платіжок враховують лише функціонуюче, не опломбоване газове обладнання.

Тож громадяни, в яких протягом попереднього “газового року” споживання газу було мінімальним, платитимуть менше.

Газовий рік – це період з 1 жовтня поточного року по 30 вересня наступного.

Що буде з тарифами на теплопостачання

Кабінет міністрів зафіксував вартість газу для постачальників тепла до 15 квітня 2024 року. Тому тарифи на опалення для українців не зміняться.

Виробники тепла для населення і надалі платитимуть за газ 7 420 грн за тисячу кубометрів (із ПДВ). А виробники тепла для бюджетних установ – 16 390 грн.

– Готуємося до зими. Тарифи на тепло для людей в новому опалювальному сезоні залишаться без змін, – запевнив прем’єр Денис Шмигаль.

Водопостачання та водовідведення з 1 листопада: чого очікувати

Здорожчання цих послуг для побутових споживачів наразі не буде.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення хотіли підвищити з 1 липня в середньому на 32%. Вони мали зрости для 34 постачальників, зокрема для Київводоканалу. Для деяких водоканалів тарифи планували підвищувати в два етапи.

За розрахунками регулятора НКРЕКП, з новими тарифами зростання платіжки “для середньостатистичної сім’ї” становило б близько 60 грн.

Однак після критики Кабінету міністрів та президента Володимира Зеленського рішення скасували.

Тому тарифи на водопостачання та водовідведення залишаються на попередньому рівні.

Тарифний мораторій: на які послуги поширюється

В Україні ще минулого року запровадили мораторій (тобто заборону) на підвищення деяких видів тарифів. Йдеться про:

розподіл природного газу для всіх категорій споживачів;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) для населення;

постачання гарячої води для населення.

Мораторій діятиме протягом воєнного стану та шести місяців після його скасування.

У цей період ціна на природний газ для побутових споживачів не може бути більшою від вартості, яка застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року.

В уряді неодноразово запевняли, що ціни на газ, тепло та гарячу воду залишаться без змін до кінця опалювального сезону.

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