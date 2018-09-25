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На Google карте заметили лох-несское чудовище

Жительница США Лиза Стаут обнаружила на одном из снимков Google Earth трехлетней давности силуэт странного существа.

Она предполагает, что это может быть то самое мистическое лох-несское чудовище. Об этом пишет Daily Star.

– Я увидела существо, которое, как мне кажется, может быть Несси, или по крайней мере тем, что чаще всего принимают за него местные жители и туристы, – отметила американка.

Поисками монстра она занялась после того, как потеряла работу. Каждую неделю она выделяла время, чтобы просматривать карты и фотографии пользователей, сделанные вблизи курорта Loch Ness Highland Resort.

Найденный снимок действительно позволяет рассмотреть силуэт странного существа, которое выступает из воды на несколько метров.

– Надеюсь, что этот снимок поможет сохранить его историю, поскольку я считаю, что существование монстра будет поражать воображение нескольких поколений людей, – отметила женщина.

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К слову, в озере Ханто в Ямало-Ненецком автономном округе заметили неизвестное существо, которое напоминает легендарную Несси, якобы обитающую в водах шотландского озера Лох-Несс.

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