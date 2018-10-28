PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории / На Харьковщине фургон протаранил автобус с 35 пассажирами – есть жертвы/

На Харьковщине фургон протаранил автобус с 35 пассажирами – есть жертвы

В Харьковской области фургон протаранил рейсовый автобус, в котором было 35 пассажиров.

– 44-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом. На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford от полученных травм скончался на месте происшествия.

Читайте: Отказали тормоза: в Кривом Роге во время гонок авто въехало в зрителей

Сейчас решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований.

К слову, в Киеве евробляхер протаранил четыре авто: пострадал ребенок.

Фото: ГУ НП в Харьковской области

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Киеве женщина утопила в озере собственных детей
Разбился вертолет владельца ФК Лестер
В Одессе избили и ограбили известного учителя-физика
Обрушился тротуар: в Турции прохожие провалились под землю (18+)
Землетрясение в Греции: глубокие трещины в асфальте и отключения света
Пешком сбежал с места ДТП: во Львове евробляхер протаранил автобус
В Луцке пассажирский поезд сбил мужчину
Наводнение в Туапсе: 300 человек эвакуированы, есть погибшие
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка