В Харьковской области фургон протаранил рейсовый автобус, в котором было 35 пассажиров.

– 44-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом. На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Сейчас решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований.

К слову, в Киеве евробляхер протаранил четыре авто: пострадал ребенок.

Фото: ГУ НП в Харьковской области