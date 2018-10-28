В Харьковской области фургон протаранил рейсовый автобус, в котором было 35 пассажиров.
– 44-летний водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с рейсовым автобусом. На момент столкновения в салоне автобуса находилось 35 пассажиров, никто из них не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.
В результате ДТП водитель автомобиля Ford от полученных травм скончался на месте происшествия.
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Сейчас решается вопрос о внесении данной информации в Единый реестр досудебных расследований.
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Фото: ГУ НП в Харьковской области
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