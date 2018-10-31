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Шевченко на каждый день: в Украине выпустили книгу великого поэта с сюрпризом

В Украине появилась интерактивная книга Шевченко на каждый день. В ней можно отсканировать QR-код и прослушать стихи украинского поэта.

QR-код надо отсканировать на определенной странице книги. После этого читатель переходит на видео с You-Tube.

Озвучила стихи для книги актриса и телеведущая Янина Соколова.

– Это издание является уникальным, потому что дает читателю возможность не только день за днем весь год погружаться в творчество гениального украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861), но и услышать как звучат его стихи в исполнении профессиональной актрисы и популярной телеведущей Янины Соколовой, – говорится в аннотации.

Илюструвавалы книгу рисунками, набросками самого Шевченко.

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К слову, в Армении состоялось открытие первого в стране памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко.

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