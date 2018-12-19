Накануне объединительного собора Россия проводит информационную спецоперацию, в ходе которой транслирует фейки о химической атаке со стороны украинских силовиков. А это может свидетельствовать о том, что Россия готовит провокацию на Донбассе.

Такие сообщения распространяют террорист Эдуард Басурин, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, министр МИД РФ Сергей Лавров и другие.

– Наша разведка раскрыла новые факты подготовки украинских террористов к химической атаке – важно отметить, что планирование кровавой провокации осуществляет куратор из Великобритании!, – заявил оккупант Эдуард Басурин.

Тогда он говорил, что 14 или 17 декабря СБУ запустит боевой дрон с гранатой и сбросит ее на завод с аммиаком в Мариуполе.

На это обратили внимание аналитики Вашингтонского центра изучения войны. В своем докладе американские эксперты высказывают мнение, что информационная атака Кремля может свидетельствовать о подготовке Россией эскалации в Украине. Другие же эксперты отмечают, что Путин не рискнет пойти на эскалацию, потому что боится усиления санкций Западом.

К тому же, сейчас из-за агрессии России в Керченском проливе уровень угрозы со стороны РФ самый высокий с 2014 года.

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К слову, Совет Евросоюза по иностранным делам утвердил новый режим санкций за использование и распространение химического оружия.