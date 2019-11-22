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Арбитраж нас услышал: Украина должна подать меморандум по делу о захвате моряков

Украина должна подать свой меморандум в деле о захвате кораблей и моряков в Керченском проливе в течении полугода.

Арбитраж нас услышал: Украина должна подать меморандум по делу о захвате моряков

Украина получила первый процедурный приказ Арбитражного трибунала в деле о захвате российской стороной украинских моряков и судов в Керченском проливе в 2018 году.

Украинская сторона должна в течение шести месяцев представить свой меморандум в деле.

– С момента подачи нами меморандума у россиян будет три месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции. При этом у нас есть право прокомментировать возражения россиян и обратиться к Арбитражу с просьбой их отклонить, – заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Она также сообщила, что с текущего дня дело называется Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей.

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– Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели девять месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал, – подчеркнула Зеркаль.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву вынес свой приговор относительно 24 украинских моряков и трех кораблей, которые РФ безосновательно захватила 25 ноября 2018 года.

Фото: УНИАН

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