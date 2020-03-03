Певица Ани Лорак, которая уже давно не заглядывает в Украину с концертами, представила клип на песню Я бы летала.

Режиссером ролика выступил клипмейкер Алан Бадоев.

В клипе, кроме Ани Лорак, нет никого. 41-летняя певица позирует на фоне красивого рельефа в белых образах и откровенном бикини, демонстрируя пышный бюст.

– С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео. Любовь витает в воздухе, – заявила Ани Лорак.

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К слову, в комментариях под видео поклонники артистки разделились на два лагеря: кто-то восхваляет хорошую форму Ани Лорак, а остальные отмечают, что получилось пошло, а трек легкомысленный.

Ранее Факты ICTV писали, что в рамках своего мирового турне NEZEMNAYA 2020 украинский певец Макс Барских посетил Вильнюс (Литва) с концертом, во время которого презентовал новый сингл Небо льет дождем.