Комаровский сказал, стоит ли путешествовать летом и какой отдых выбрать

Путешествовать этим летом можно, если правильно подобрать способ отдыха и соблюдать противоэпидемические мероприятия.

— В горы – замечательно, ходить по музеям – не очень, — рассказал педиатр Евгений Комаровский и добавил, что “круиз на сегодняшний день посоветовать не может”.

По словам телеведущего, важен подбор транспорта, на котором люди собираются путешествовать.

— Самолет имеет лучше систему вентиляции, поэтому он предпочтительнее, чем автобус. В то же время не известно, подгонят ли в аэропорту три автобуса, вместо одного, чтобы доставить людей в самолет, — сказал Комаровский.

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Лучшим видом транспорта для путешествий в нынешних условиях врач считает автомобиль.

— Вы выбираете себе попутчиков, сами думаете, где останавливаться, можете выбрать ресторан, где можно поесть, к примеру, на улице, — объяснил Комаровский.