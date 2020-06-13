Коронавирус в Киеве - 72 больных за сутки

Коронавирус в Киеве прогрессирует — за сутки в столице обнаружили 72 новых случая инфицирования Covid-19.

В целом количество зараженных достигло 3 838 пациентов.

За сутки заболели:

34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет;

30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет;

7 девочек от 2 до 17 лет и мальчик, которому 10 лет.

Заболели в том числе и двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие — на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 32 человека. Всего коронавирус преодолели 1 164 жителя столицы.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе — 16. В Днепровском — 9 и в Голосеевский район — 8 случаев.

12 июня количество инфицированных за сутки в Киеве увеличилась на 95 больных и достигло 3 766 случаев Covid 19.