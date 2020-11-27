Источник коронавируса нужно искать в Ухане — ВОЗ

Источник первого заражения Covid-19 надо искать в китайском городе Ухане.

После этого можно будет приступить к изучению появления вируса в других местах, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

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— Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем отправиться в другие места, — заявил Гебрейесус.

Пандемия распространяется в мире неравномерно, поскольку 70% случаев Covid-19 приходится всего на 10 стран. По его словам, важная роль в борьбе с пандемией принадлежит тестированию.

— Сейчас мы направляем эти тесты в различные районы мира, — сообщил Гебрейесус.

Локдаун в Украине

В связи с отрицательной динамикой эпидемии коронавируса, в Украине ввели карантин выходного дня. Однако в случае ухудшения ситуации могут ввести локдаун.

Локдаун — это жесткая форма карантина, что ограничивает передвижение людей, и предусматривает запрет на работу предприятий некритической инфраструктуры.