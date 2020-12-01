Виталий Кличко получил удостоверение мэра Киева

1 декабря состоялось первое пленарное заседание Киевского городского совета IX созыва, во время которого Виталий Кличко принял присягу киевского городского председателя после переизбрания на посту и получил удостоверение.
Председатель территориальной избирательной комиссии официально объявил результаты выборов мэра в столице и депутатов Киевского городского совета.
Все 120 избранников также получили свои удостоверения и начали работу.
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Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в столице еще 6 ноября. Согласно им, мэром Киева стал Виталий Кличко.
В первом туре голосования 25 октября его поддержали 50,52% киевлян (365 161 избиратель).
Кличко же отметил, что быть мэром для него большая честь и пообещал делать все, чтобы город развивался.
Фото: КГГА