Виталий Кличко получил удостоверение мэра Киева

1 декабря состоялось первое пленарное заседание Киевского городского совета IX созыва, во время которого Виталий Кличко принял присягу киевского городского председателя после переизбрания на посту и получил удостоверение.

Председатель территориальной избирательной комиссии официально объявил результаты выборов мэра в столице и депутатов Киевского городского совета.

Все 120 избранников также получили свои удостоверения и начали работу.

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Кличко принял присягу и получил удостоверение мэра Киева / 4 фотографии

Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в столице еще 6 ноября. Согласно им, мэром Киева стал Виталий Кличко.

В первом туре голосования 25 октября его поддержали 50,52% киевлян (365 161 избиратель).

Кличко же отметил, что быть мэром для него большая честь и пообещал делать все, чтобы город развивался.

Фото: КГГА