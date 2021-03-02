США и Мексика договорились о сотрудничестве в отношении мигрантов

Президенты США Джо Байден и Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе виртуальной встречи договорились сотрудничать в области миграции и продвижения совместных усилий по содействию взаимному и региональному развитию.

Об этом говорится в совместной декларации сторон по итогам переговоров.

В ней отмечается, что оба лидера признали значительный вклад мигрантов в экономическое развитие, культурное разнообразие и заявили о своей приверженности иммиграционной политике, признающей достоинство мигрантов, а также безопасную и регулярную миграцию.

— Они договорились сотрудничать в совместных усилиях по устранению коренных причин региональной миграции, совершенствованию управления миграцией и разработке правовых путей миграции, — говорится в документе, распространенном Белым домом.

Президенты поручили соответствующим ведомствам двух стран взаимодействовать в сфере борьбы с коррупцией, транснациональной контрабандой.

Оба президента подтвердили важность тесного сотрудничества в борьбе с пандемией, особенно в областях, связанных с экономическим сотрудничеством и сотрудничеством в области здравоохранения.

В начале февраля президент США Джо Байден отменил три указа Дональда Трампа, которые касаются миграционной политики.

Действующий президент восстановил распоряжение о воссоединении семей нелегальных мигрантов с детьми, которых разлучили на границе США и Мексики за незаконное пересечение границы.