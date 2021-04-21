ПАСЕ призывает к новым санкциям против режима в Беларуси

В ПАСЕ призывают страны-члены организации ввести санкции против представителей правящего режима в Беларуси. Об этом говорится в принятой резолюции о нарушении прав человека в Беларуси и необходимости международного расследования.

В частности, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы требуют немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить нарушение прав человека, включая применение пыток.

— Ассамблея призывает страны-члены Совета Европы применить в своих судах принцип “универсальной юрисдикции” по фактам пыток, а также ввести целевые санкции за своими “списками Магнитского” против лиц, совершивших серьезные нарушения прав человека, — говорится в резолюции.

Среди стран, которые предоставляют защиту жертвам репрессий в Беларуси и поддерживают белорусское гражданское общество, в ПАСЕ отмечают Украину, страны Балтии, Польшу.

Как объясняется в документе, применения принципа “универсальной юрисдикции” должно быть направлено против представителей правящего режима в Беларуси, причастных к репрессиям и нарушениям прав человека.

Кроме этого, в ПАСЕ считают нужно провести новые демократические выборы президента Беларуси в 2021 году.

Новые выборы в Беларуси

Ранее в миссии ЕС и США в ОБСЕ поддержали призыв лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской относительно новых выборов в Беларуси.

В заявлении представительства Евросоюза в ОБСЕ говорится, что предложение, озвученное Светланой Тихановской, должно привести к проведению в 2021 году свободных и справедливых выборов с участием международных наблюдателей, представителей ODIHR (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ).

Источник: ПАСЕ