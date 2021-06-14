В Украине умерла восьмая жертва аварии рейсового автобуса с украинцами, которая случилась в Подкарпатском воеводстве Польши в ночь с 5 на 6 марта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры Перемышля Марта Пентковская и отметила что сейчас прокуратура пытается получить информацию о том, связана ли эта смерть с аварией.

Источники украинских СМИ сообщают, что речь идет о смерти пожилого мужчины в возрасте примерно 60 лет, который является жителем Херсонской области.

В смертельном ДТП он получил тяжелые травмы и проходил трехнедельное лечение в Перемышле, а затем был транспортирован в Украину, чтобы лечиться и в дальнейшем.

Авария с украинцами в ​​Польше

В ночь на 6 марта 2021 недалеко польского города Кошице произошло ужасное ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Познань-Херсон.

В автобусе находились 57 пассажиров, шестеро погибли в течение ближайших двух недель или на месте, седьмая жертва умерла 16 мая, о восьмой стало известно сегодня.

Фото: Wojtek Huc, Spotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica