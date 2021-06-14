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Софія Зінов'єва |

В Украине умерла восьмая жертва ДТП с автобусом в Польше

ДТП з українцями у Польщі

В Украине умерла восьмая жертва аварии рейсового автобуса с украинцами, которая случилась в Подкарпатском воеводстве Польши в ночь с 5 на 6 марта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры Перемышля Марта Пентковская и отметила что сейчас прокуратура пытается получить информацию о том, связана ли эта смерть с аварией.

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Источники украинских СМИ сообщают, что речь идет о смерти пожилого мужчины в возрасте примерно 60 лет, который является жителем Херсонской области.

В смертельном ДТП он получил тяжелые травмы и проходил трехнедельное лечение в Перемышле, а затем был транспортирован в Украину, чтобы лечиться и в дальнейшем.

Авария с украинцами в ​​Польше

В ночь на 6 марта 2021 недалеко польского города Кошице произошло ужасное ДТП с участием рейсового автобуса сообщением Познань-Херсон.

В автобусе находились 57 пассажиров, шестеро погибли в течение ближайших двух недель или на месте, седьмая жертва умерла 16 мая, о восьмой стало известно сегодня.

Фото: Wojtek HucSpotted: Gmina Orły/Gmina Żurawica

Источник: Укринформ

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