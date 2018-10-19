Фронтмен гурту Ленінград Сергій Шнуров відповів віршем на слова президента РФ Володимира Путіна про ядерну війну.

Вірш Сергій Шнуров опублікував у себе в Instagram.

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну, а мы, конечно, в рай,

Попадем как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплет?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали ***** (к черту. – Ред.),

Если кто не замечал.

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До слова, після заяви президента РФ Володимира Путіна про мучеників, відомий карикатурист представив, як бронювали місця в рай.

Фото: shnurovs