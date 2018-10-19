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Мильте, громадяни, мотузки! Шнуров відповів на слова Путіна про ядерну війну (18+)

Фронтмен гурту Ленінград Сергій Шнуров відповів віршем на слова президента РФ Володимира Путіна про ядерну війну.

Вірш Сергій Шнуров опублікував у себе в Instagram.

Здесь и так сплошные муки, 
Хоть сегодня умирай. 
Пусть подохнут эти суки, 
Ну, а мы, конечно, в рай, 
Попадем как по путевке, 
Так наш главный обещал. 
Мыльте, граждане, веревки, 
Тихо и не вереща! 
Всеедино, всенародно! 
Что нам райский переплет? 
Мы пойдем куда угодно, 
Если Родина пошлет. 
Хоть к Аллаху, хоть на плаху, 
Хоть к началу всех начал. 
Нас давно послали ***** (к черту. – Ред.), 
Если кто не замечал.

Читайте: Ми як мученики – до раю, а вони просто здохнуть – Путін уявив РФ жертвою агресії

До слова, після заяви президента РФ Володимира Путіна про мучеників, відомий карикатурист представив, як бронювали місця в рай.

Фото: shnurovs

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