Фронтмен гурту Ленінград Сергій Шнуров відповів віршем на слова президента РФ Володимира Путіна про ядерну війну.
Вірш Сергій Шнуров опублікував у себе в Instagram.
Здесь и так сплошные муки,
Хоть сегодня умирай.
Пусть подохнут эти суки,
Ну, а мы, конечно, в рай,
Попадем как по путевке,
Так наш главный обещал.
Мыльте, граждане, веревки,
Тихо и не вереща!
Всеедино, всенародно!
Что нам райский переплет?
Мы пойдем куда угодно,
Если Родина пошлет.
Хоть к Аллаху, хоть на плаху,
Хоть к началу всех начал.
Нас давно послали ***** (к черту. – Ред.),
Если кто не замечал.
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До слова, після заяви президента РФ Володимира Путіна про мучеників, відомий карикатурист представив, як бронювали місця в рай.
Фото: shnurovs