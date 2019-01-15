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Трамп влаштував для футболістів вечерю з гамбургерами при свічках

Дональд Трамп влаштував вечерю з фастфуду при свічках для американських футболістів, щоб привітати їх з перемогою.

Trump Burger

Трамп сказав, що через шатдаун Білий дім обмежений у меню.

– У нас є піца, 300 гамбургерів, картопля фрі – вся наша улюблена їжа. Я хочу подивитися, що від неї залишиться, коли ми підемо, – сказав президент США.

Не всі позитивно відреагували на такий хід політика, хоча він і його команда вважають його оригінальним.

Всі пам’ятаємо фотографію Трампа в літаку з фастфудом.

Так що, може, його наміри, подати фастфуд з срібного посуду, були щирі.

Читайте: Стіна близько. Трамп опублікував мем у стилі Гри престолів

 

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Earlier this evening, President @realdonaldtrump treated the Clemson Tigers football team to dinner in the State Dining Room!

Публикация от The White House (@whitehouse)

А поки ми зібрали реакцію соціальної мережі на “звану вечерю”.

– Немає кращої метафори, щоб показати, яка фейкова і дешева ця адміністрація, – пише один з користувачів Twitter.

Нагадаємо, близько тисячі пасажирів зняли штани в метро Нью-Йорка.

Фото: Getty Images

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