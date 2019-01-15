Дональд Трамп влаштував вечерю з фастфуду при свічках для американських футболістів, щоб привітати їх з перемогою.
Трамп сказав, що через шатдаун Білий дім обмежений у меню.
– У нас є піца, 300 гамбургерів, картопля фрі – вся наша улюблена їжа. Я хочу подивитися, що від неї залишиться, коли ми підемо, – сказав президент США.
Не всі позитивно відреагували на такий хід політика, хоча він і його команда вважають його оригінальним.
Всі пам’ятаємо фотографію Трампа в літаку з фастфудом.
Так що, може, його наміри, подати фастфуд з срібного посуду, були щирі.
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Earlier this evening, President @realdonaldtrump treated the Clemson Tigers football team to dinner in the State Dining Room!
Trump laid out a White House feast fit for a government shutdown: silver platters heaped with McDonald’s Quarter Pounders and burgers from Wendy’s pic.twitter.com/3Y7HQdjOdZ
— Reuters Top News (@Reuters) 15 января 2019 г.
А поки ми зібрали реакцію соціальної мережі на “звану вечерю”.
Leonardo McVinci, oil on canvas pic.twitter.com/BFViAWbdus
— The Daily Wire (@realDailyWire) 15 января 2019 г.
Great things. pic.twitter.com/7kSUVKnbR5
— Chico Sierra (@chico_sierra) 15 января 2019 г.
Trump making sure he not breaking his pockets for the Clemson football team. Burger King, Wendys, McDonalds it is pic.twitter.com/HnEjivbVTP
— Mel (@MellyMel320) 15 января 2019 г.
– Немає кращої метафори, щоб показати, яка фейкова і дешева ця адміністрація, – пише один з користувачів Twitter.
There’s Literally no Better Metaphor for how Fake & Cheap this *Administration is
The White House is filled Boxed Burgers & Delivery Pizza for Guests, while 800,000 Gov’t Workers Continue Receive Nil, held Hostage by trump’s Ego *cough* Border Wall #EndTheShutdown #NoWall pic.twitter.com/YgIoqpoMON
— Rey (@1Jedi_Rey) 15 января 2019 г.
Нагадаємо, близько тисячі пасажирів зняли штани в метро Нью-Йорка.
Фото: Getty Images