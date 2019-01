Трамп сказав, що через шатдаун Білий дім обмежений у меню.

Не всі позитивно відреагували на такий хід політика, хоча він і його команда вважають його оригінальним.

Всі пам’ятаємо фотографію Трампа в літаку з фастфудом.

Так що, може, його наміри, подати фастфуд з срібного посуду, були щирі.

Trump laid out a White House feast fit for a government shutdown: silver platters heaped with McDonald’s Quarter Pounders and burgers from Wendy’s pic.twitter.com/3Y7HQdjOdZ

А поки ми зібрали реакцію соціальної мережі на “звану вечерю”.

Trump making sure he not breaking his pockets for the Clemson football team. Burger King, Wendys, McDonalds it is pic.twitter.com/HnEjivbVTP

– Немає кращої метафори, щоб показати, яка фейкова і дешева ця адміністрація, – пише один з користувачів Twitter.

There’s Literally no Better Metaphor for how Fake & Cheap this *Administration is

The White House is filled Boxed Burgers & Delivery Pizza for Guests, while 800,000 Gov’t Workers Continue Receive Nil, held Hostage by trump’s Ego *cough* Border Wall #EndTheShutdown #NoWall pic.twitter.com/YgIoqpoMON

— Rey (@1Jedi_Rey) 15 января 2019 г.