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Пиріг і курячі крильця: фастфуд випустив “смачні” парфуми

Сервіс доставки їжі Deilvery Club і ресторанів швидкого харчування KFC створили парфуми з ароматом яблучного пирога і курячих крилець.

Пиріг і курячі крильця: фастфуд випустив “смачні” парфуми

Колекцію ароматів створили Deilvery Club і KFC в колаборації з брендом Demeter, пише TJ.

Лімітована лінія парфум представлена ​​з ароматами яблучного пирога з корицею і курячими крильцями. Якщо перший варіант легкий і злегка солодкуватий, то другий пахне барбекю зі спеціями.

Читайте: У Франції створили парфуми зі сміття і черв’яків

Парфуми акції й не продаються в магазинах. Виграти їх можна у розіграші.

Раніше Факти ICTV писали, що МакДональдс запустив доставку їжі в Києві.

Фото: TJ.

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