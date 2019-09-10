Тіматі видалив кліп на пісню Москва, але в мережі почали активно ставити дизлайки ролику репера Лучший друг, присвяченому президенту РФ Володимиру Путіну.

Російський репер Тіматі видалив кліп на пісню Москва, яку він записав разом з Гуфом. Так він вирішив після шквалу критики, що обрушився на них.

Реперів звинуватили в тому, що кліп і пісня зроблені на замовлення російської влади.

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Незважаючи на те, що кліп Москва був видалений, користувачі YouTube згадали про інший ролик Тіматі, який називається Лучший друг і присвячений президенту Росії Володимиру Путіну. Зокрема, його називають “білим владикою”, а у приспіві співається “мій найкращий друг – це президент Путін”.

– Хто прийшов у 2019 щоб задизлайкати цю пропаганду? – пишуть у коментарях під відео.

Зараз у кліпу 166 тис. дизлайків і їх кількість зростає.

– Сюди переїхали, ставимо дизу тут! Нехай цей кліп ризикне видалити! – йдеться в іншому коментарі.

Нагадаємо, Тіматі і Гуф випустили кліп на пісню Москва, який за два дні отримав 1 млн дизлайків і став самим ненависним кліпом російської YouTube.