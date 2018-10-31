У порту Барселони через погану погоду пасажирський пором зіткнувся з краном. Внаслідок цього виникла пожежа.
200-метровий пором з пасажирами врізався у причальну стінку, на якій знаходилися кілька кранів, і повалив один із них. Після цього почалася пожежа, повідомляє La Vanguardia.
Внаслідок події ніхто не постраждав, а пожежу загасили через кілька годин.
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Падаючий кран пошкодив кілька контейнерів на березі, в яких знаходилися небезпечні хімікати.
З навколишньої території евакуювали всіх працівників.
Раніше Факти ICTV писали, що на території підприємства Іпріс-профіль у Харкові сталася пожежа, внаслідок чого виник витік кислоти.
Фото: La Vanguardia.
Відео: La Vanguardia.
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