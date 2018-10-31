PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Пожежа у порту Барселони: зіткнулися пором і кран/

Пожежа у порту Барселони: зіткнулися пором і кран

У порту Барселони через погану погоду пасажирський пором зіткнувся з краном. Внаслідок цього виникла пожежа.

200-метровий пором з пасажирами врізався у причальну стінку, на якій знаходилися кілька кранів, і повалив один із них. Після цього почалася пожежа, повідомляє La Vanguardia.

Внаслідок події ніхто не постраждав, а пожежу загасили через кілька годин.

Читайте: У Німеччині пожежники підпалювали машини і будинки, щоб їх гасити

Падаючий кран пошкодив кілька контейнерів на березі, в яких знаходилися небезпечні хімікати.

З навколишньої території евакуювали всіх працівників.

Раніше Факти ICTV писали, що на території підприємства Іпріс-профіль у Харкові сталася пожежа, внаслідок чого виник витік кислоти.

Фото: La Vanguardia.

Відео: La Vanguardia.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка