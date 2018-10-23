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У Німеччині пожежники підпалювали машини і будинки, щоб їх гасити

У Нойсі (Німеччина) пожежники навмисне влаштували серію пожеж, так як хотіли щось загасити.

Про це пише DW.

Загалом троє волонтерів пожежної служби здійснили 13 підпалів у період між жовтнем 2017 року та січнем 2018 року.

У незаконних діях зізнався один з підозрюваних через свого адвоката.

За його словами, мотивом було “прагнення гасити пожежі” через брак пожеж в місті.

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Двоє адвокатів інших підозрюваних озвучили приблизно такі ж мотивації своїх клієнтів.

Підозрювані, яким від 20 до 23 років, підпалювали транспортні засоби та будинки.

Дії зловмисників завдали збитків майже в один мільйон євро.

Підсудним загрожує великий штраф і ув’язнення.

До слова, ввечері, 23 жовтня, в Одесі спалахнула пожежа біля стадіону Чорноморець. На місце інциденту вирушили близько 7 пожежних розрахунків.

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