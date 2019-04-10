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Факти / Надзвичайні події

В’їхав у люк і втратив керування: у Дніпрі маршрутка збила чоловіка

У центрі Дніпра маршрутка втратила управління та збила чоловіка на тротуарі.

В’їхав у люк і втратив керування: у Дніпрі маршрутка збила чоловіка

Близько 6.05 на вулиці Князя Володимира Великого, 10а в центрі Дніпра маршрутка збила чоловіка на тротуарі.

Водій розповів, що заїхав у люк і втратив керування автомобілем.

Машина заїхала на тротуар і врізалася в будинок.

По вулиці йшов чоловік і водієві не вдалося уникнути зіткнення.

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Потерпілий госпіталізований з переломом руки. За словами очевидців, він був у свідомості.

Також маршрутка пошкодила частину огорож магазину.

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В’їхав у люк і втратив керування: у Дніпрі маршрутка збила чоловіка / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у  Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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