Громадянин України намагався незаконно перетнути кордон з Польщею, для цього він обрав незвичний метод – він йшов задом наперед.

31-річному українцю відмовили у в’їзді в країну і він вирішив перетнути кордон незаконно. Його цільовою країною повинна була стати не Польща, а Німеччина, де він хотів працювати.

Чоловік, щоб заплутати сліди, рухався задом наперед. Зробив він це пішки у “зеленій зоні” кордону з Польщею.

Так він хотів обвести навколо пальця прикордонників, мовляв він йшов не у Польщу, а повертався назад в Україну.

Його затримали прикордонники.

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До речі, чоловік намагався з боку Грузії перетнути турецький кордон з величезною валізою, в якій знаходилась жінка.

Джерело: Державна прикордонна служба Польщі